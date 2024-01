Bébé vendu à 65 000 francs : le vigile et sa complice écopent de 2 ans de prison dont 6 mois ferme. - adakar.com

Bébé vendu à 65 000 francs : le vigile et sa complice écopent de 2 ans de prison dont 6 mois ferme. Publié le mercredi 10 janvier 2024 | Rewmi

Ndella Madior Diouf, Responsable de la pouponnière « Keur Yeurmandé »

L'affaire Jean Noël Diouf de la Pouponnière "Keur Yeurmandé" de Ndella Madior Diouf a été vidée ce mardi 09 janvier 2024 par le tribunal des flagrants délits de Dakar.

Poursuivi pour enlèvement d'un bébé de trois mois, complicité de ce chef et recel, le vigile et sa complice Aminata Woury Diallo ont été condamnés à deux ans de prison dont 6 mois ferme avec une amende de 200 000 francs Cfa.



Pour rappel, la prévenue Aminata Woury Diallo avait fait croire à son mari qui se trouve à l’étranger qu’elle était toujours enceinte alors qu’elle a été victime d’une fausse-couche. C’est dans ces circonstances que la mise en cause s’est rapprochée du gardien de la pouponnière qui a volé le bébé qu'il lui a vendu à 65 000 francs Cfa.