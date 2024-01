CAN 2023 : Opta dévoile le favori numéro un - adakar.com

Le statisticien Opta a dévoilé ses favoris pour la CAN 2023 dont le top départ sera donné samedi (13 janvier-11 février 2024). À trois jours du match d’ouverture entre Côte d’Ivoire-Guinée Bissau, Opta a révélé ses pronostics pour la 34e édition de la CAN.



Le premier favori du statisticien est… le Sénégal. Le tenant du titre, qui entend conserver le trophée pour une première fois depuis 2010, et le triplé consécutif de l’Égypte, a 12,8 % de chances d’ajouter une deuxième étoile à sa tunique dans un peu plus d’un mois à Abidjan.



D’après Opta, les Lions devraient largement se qualifier pour les huitièmes de finale avec un pourcentage de 88,8 % en finissant en tête du groupe de la mort devant le Cameroun (33,5), la Guinée (11,9) et la Gambie (7,2). Ils devraient pouvoir compter sur leurs dangereux attaquants.



À commencer par Sadio Mané. L’ailier d’Al-Nassr est celui qui se crée le plus d’occasions dans le championnat saoudien, avec 0,32 d’expected assists xA (passes décisives attendues) d’après Opta. L’avant-centre Nicolas Jackson n’est pas en reste. Car s’il vendange énormément devant le but – en attestent ses 10.59 d’expected goals xG (buts attendus) –, l’attaquant de Chelsea a le don de se placer dans les bonnes zones.