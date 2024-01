Abass Fall (Pastef) : « InchaAllah, seul Dieu peut éliminer Ousmane Sonko » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Abass Fall (Pastef) : « InchaAllah, seul Dieu peut éliminer Ousmane Sonko » Publié le mercredi 10 janvier 2024 | senenews.com

© Autre presse par dr

Abass Fall : « Le Sénégal traverse avec Macky Sall la période la plus grave de son histoire politique… »

Tweet

Malgré le communiqué du Conseil constitutionnel rejetant la candidature d’Ousmane Sonko, le député membre de l’ex-Pastef, Abass Fall, croit dur comme fer que la candidature d’Ousmane Sonko à la prochaine présidentielle passera, qu’il vente ou qu’il neige.



Sur sa page Facebook, le député a écrit d’emblée : « InchaAllah, seul Dieu peut éliminer le PROS ». Cette posture d’Abass redonne de l’espoir aux militants d’Ousmane qui n’ont qu’un seul rêve : voir leur leader succéder au soir du 25 février prochain, à l’issue de l’élection présidentielle.



À noter que sur le post d’Abass Fall, il a aussi fait un clin d’œil à la candidature de Bassirou Diomay Faye, en remerciant Fatima Mbengue, la dame qui a géré le parrainage de Diomaye Faye. « Mention spéciale à la meilleure des meilleures Fatima Mbengue. Elle est au four et au moulin, elle est au chevet des malades, des prisonniers et enfin elle a géré le parrainage de Bassirou Diomaye Diakhar FAYE avec brio. Laf Thiat Fatima Mbengue. Le travail continue. Ce pays changera, InchaAllah, en 2024 avec tous les Patriotes du Sénégal, » a-t-il conclu.