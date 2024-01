CAN Côte d’Ivoire 2023: la Gambie menace de ne pas se présenter à la compétition - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN Côte d’Ivoire 2023: la Gambie menace de ne pas se présenter à la compétition Publié le mercredi 10 janvier 2024 | aDakar.com

© AFP par ISSOUF SANOGO

CAN-2022 : la Gambie arrache le match nul sur le fil face au Mali

Tweet

La sélection gambienne, qualifiée pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, menace de ne pas se présenter à la compétition en raison de primes impayées de 15 000 dollars par joueur, par leur ministère de tutelle, a-t-on appris ce mercredi 10 janvier 2023 d'Afrik foot.



Les professionnels gambiens auraient boycotté, hier mardi 09 janvier 2024, l'entraînement au Stade de l'Indépendance de Bakau, en Gambie, laissant dans la déception les supporters venus leur souhaiter des encouragements. En plus, les joueurs ont annoncé le refus de prendre le vol pour la Côte d'Ivoire, qui a déjà accueilli le Maroc, le Sénégal, la Guinée Bissau et la Tanzanie.

La situation qui laisse planer le doute sur la participation des Gambiens à la CAN 2023 qui s'ouvre ce samedi 13 janvier 2023. La Gambie, faut-il le rappeler, avait atteint les quarts de finale lors de la récente édition de la CAN au Cameroun.



HB