Economie: le ministère des Finances appelle les Sénégalais à la vigilance contre les applications illégales "Ouest-crédit" et "SénéPrêt - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Economie: le ministère des Finances appelle les Sénégalais à la vigilance contre les applications illégales "Ouest-crédit" et "SénéPrêt Publié le mercredi 10 janvier 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Billets de banque

Tweet

Le ministère des Finances et du Budget du Sénégal a émis une mise en garde à l'attention de la population contre les applications mobiles "Ouest-crédit" et "SénéPrêt", a-t-on appris ce mercredi 10 janvier 2024.



Mamadou Moustapha Ba, le ministre des Finances et du Budget, a exhorté les citoyens à cesser toute activité avec ces institutions et à se rapprocher de la direction générale du secteur financier en cas de besoin. Il a souligné que ces pratiques, largement diffusées sur les réseaux sociaux, sont une source potentielle d'arnaques préjudiciables aux populations.



En effet, disponibles sur Playstore et Appstore, ces applications proposent illégalement des services de collecte, d'épargne et d'octroi de crédit.



Cette mise en garde vise à sensibiliser les Sénégalais sur les risques liés à l'utilisation de telles applications non réglementées et à renforcer la vigilance contre les activités financières frauduleuses en ligne.



HB