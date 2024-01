Afrique : des lois discriminatoires contre les LGBT, déplore Amnesty - adakar.com

L’année 2023 a été marquée par une flambée de lois discriminatoires dirigées contre les personnes LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées) sur le continent africain, d'après un rapport d'Amnesty International.



Dans une nouvelle synthèse portant sur 12 États africains, Amnesty International expose l’utilisation croissante des systèmes légaux en 2023 pour cibler et discriminer de manière systématique les personnes LGBTI.



Il s’agit notamment de cas où les lois ont servi à persécuter et marginaliser les membres de la communauté LGBTI, ce qui met en évidence une tendance à utiliser des mécanismes juridiques comme instruments de répression.



« À travers l’Afrique, les personnes LGBTI se retrouvent confrontées à un recul inquiétant des avancées, à des remises en cause de leur identité et à de gros obstacles à leurs droits juridiques et sociaux, a déclaré Tigere Chagutah, directeur régional pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe à Amnesty International.