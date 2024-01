Préparatifs CAN CAF TotalEnergies : Le Ghana et la Cameroun accrochés, l’Algérie termine bien - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Préparatifs CAN CAF TotalEnergies : Le Ghana et la Cameroun accrochés, l’Algérie termine bien Publié le mercredi 10 janvier 2024 | cafonline.com

© aDakar.com par DR

Football: le Sénégal s`incline 1-0 face à l`Algérie en amical

Dakar, le 12 septembre 2023 - Les Lions de la Téranga se sont inclinés en amical, le mardi 12 septembre 2023, contre les Fennecs d`Algérie en amical. Tweet

Les équipes qualifiées pour la 34è édition de la Coupe d’Afrique des nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 continuent d’affûter leurs armes pour la phase finale. Résultats des derniers matchs amicaux disputés ici et là.



Ghana 0 Namibie 0



A Kumasi, les Black Stars du Ghana n’ont pu trouver la faille devant une Namibie bien organisée. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge mais les sélectionneurs ont déceler le travail qui reste à faire avant d’entamer la compétition.



Cameroun 1 Zambie 1



A Djeddah en Arabie saoudite où ils étaient en préparation, le Cameroun et la Zambie se sont accrochés 1 but partout. Patson Daka a très tôt ouvert le score pour les Chipolopolos avant que Darlin Yongwa n’égalise pour les Lions indomptables.



Guinée équatoriale 1 Djibouti 1



Un autre match nul dans ces préparatifs. Cette fois, c’est la Guinée équatoriale qui n’a pu dominer Djibouti. Carlos Akakpo a marqué pour le Nzalang Nacional.



Algérie 4 Burundi 0



Les Fennecs d’Algérie ont conclu leur stage à Lomé au Togo sur une autre belle victoire. Après le succès 3-0 face à l’équipe locale du Togo, les hommes de Djamel Belmadi ont remis ça. Victoire sans forcer 4-0 devant le Burundi avec des buts de Baghdad Bounedjah, Ryad Mahrez, Islam Slimani, et Mohamed Amoura.



Sénégal 1 Niger 0



Les champions en titre ont dit au revoir à leurs supporters sur un succès étriqué 1-0 face au Niger lundi au Stade Abdoulaye Wade. Le but victorieux des Lions est intervenus au bout du bout du temps addition par Formose Mendy.



Egypte 2 Tanzanie 0



La rencontre entre ces deux équipes qualifiées pour la phase finale a tourné à l’avantage des Pharaons dominateurs tout au long du match. Mahmoud Trezeguet a ouvert le score avant que le penalty de Mohamed salah.



Pour toutes ces équipes qualifiées pour la CAN CAF TotalEnergies, il est temps de se rendre en Côte d’Ivoire pour la dernière ligne droite des préparatifs avant l’entrée en lice dans la compétition.