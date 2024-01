Sénégal: fin du contrôle des parrainages pour les candidatures à la présidentielle - adakar.com

Sénégal: fin du contrôle des parrainages pour les candidatures à la présidentielle Publié le mercredi 10 janvier 2024 | RFI

Le siège du Conseil constitutionnel du Sénégal

Vingt-et-un prétendants à la présidentielle du 25 février sur les 93 au départ, ont passé le cap du contrôle des parrainages. Le Conseil constitutionnel a désormais jusqu’au 20 janvier pour examiner le reste des pièces des dossiers et publier la liste définitive des candidats. Mais ce premier filtrage donne déjà un aperçu de qui pourrait être dans la course à la présidentielle



Avec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff



Le Premier ministre Amadou Ba mais aussi les opposants Khalifa Sall et Karim Wade (et 6 autres candidats) avaient validé leurs parrainages dès le premier examen la semaine dernière. Douze autres ont été repêchés au rattrapage, parmi lesquels Idrissa Seck, arrivé second en 2019, mais aussi l’ex-ministre de l’Agriculture et dissident de la majorité Aly Ngouille Ndiaye. Ou encore l’ancien directeur de cabinet et très proche de Macky Sall, Mahammed Boun Abdallah Dionne. Et Malick Gakou, autre dissident de la majorité et ancien ministre des Sports.