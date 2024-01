Tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 Publié le mercredi 10 janvier 2024 | cafonline

© aDakar.com par DR

Trophy Tour de la CAN TotalEnergies 2023 : une soirée VIP autour du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations

Mercredi 27 Décembre 2023. Abidjan Tweet

À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023, l'impatience et l'excitation atteignent leur paroxysme.



La Côte d'Ivoire accueille ce tournoi pour la deuxième fois de son histoire après l’édition de 1984.



Voici un guide complet de tout ce que vous devez savoir sur la 34e édition du plus grand événement sportif africain, à 30 jours ducoup d'envoi.



Hôte et match d'ouverture : La Côte d'Ivoire est le pays hôte de la compétition. Le match d'ouverture est prévu le samedi 13 janvier, au stade Alassane Ouattara d'Abidjan, où les Éléphants affronteront la Guinée-Bissau.



Contexte historique : La Côte d'Ivoire accueille le tournoi pour la première fois depuis 1984.



Les sites : Les matches se dérouleront dans six stades répartis dans cinq villes hôtes, reflétant ainsi l'engagement de la Côte d'Ivoire dans le développement des infrastructures sportives. Les villes choisies sont : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro.