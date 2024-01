CAN 2023 : A la rencontre des sélectionneurs du Groupe F - adakar.com

CAN 2023 : A la rencontre des sélectionneurs du Groupe F Publié le mercredi 10 janvier 2024

© Autre presse par dr

CAN 2023 : A la rencontre des sélectionneurs du Groupe F

Un entraineur local et trois expatriés seront sur les bancs dans le groupe F de la CAN 2023

Walid Regragui est le seul entraineur à emmener une équipe africaine en demi-finales d’une Coupe du monde

Ce sera la première CAN en tant que sélectionneur pour Adel Amrouche avec la Tanzanie



Dans quelques jours, le Stade Olympique Alassane Ouattara servira de cadre au coup d’envoi de la 34è édition de la coupe d’Afrique des nations TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023. Cafonline se penche sur les sélectionneurs en lice.



Le groupe F de la CAN TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023, propose quatre équipes aux styles de jeu différents. Et avec des techniciens chevronnés aux parcours et méthodes diamétralement opposés. Découverte.



Avram Grant (69 ans)



Il s’est fait un nom lors de son passage en Premier league en Angleterre sur les bancs de Chelsea avec une défaite en finale de la Ligue des champions 2008. Mais sur le continent, le premier défi d’Avram Grant reste le Ghana qu’il a dirigé de 2014 à 2017. Il réussit à emmener les Black stars en finale de la CAN en 2015 contre la Côte d’Ivoire (défaite dans les tirs au but 8-9, 0-0 après prolongations).



Depuis un an à la tête de la Zambie, l’Israélien Grant redonne un nouveau souffle aux Chipolopolo, avec pour ambition de récréer l’exploit de la victoire en phase finale de CAN en 2012.