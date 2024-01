Qui sont les entraineurs du Groupe E - adakar.com

Dans exactement 10 jours, le Stade olympique Alassane Ouattara d’Abidjan accueillera le coup d’envoi du plus grand événement sur le sol africain, la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergie, Côte d’Ivoire 2023.



Alors que les 24 nations sont impatientes de remporter le trophée de football le plus précieux d’Afrique, CAFOnline se penche sur les hommes qui seront aux commandes des sélections et tenteront de se frayer un chemin au-delà d’une poule E.



Toutes les équipes, à l’exception de la Tunisie, seront dirigées par des entraîneurs qui ont d’abord accompli une carrière de footballeur avant une reconversion sur le banc de touche.



GROUPE E : Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie



Le Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo accueille le Groupe E composé de deux anciens champions d’Afrique, qui l’ont tous deux remporté, comme par hasard à domicile.



La Tunisie (2004) ainsi que l’Afrique du Sud (1996) sont les anciens champions du groupe tandis que le meilleur résultat du Mali remonte à 1972 lorsqu’il s’est incliné en finale contre le Congo.



Les Brave Warriors de Namibie en sont à leur quatrième apparition et espèrent dépasser les phases de groupes pour la première fois.