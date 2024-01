La CAF et le COCAN inaugurent le "Centre Principal des Médias" à Abidjan pour améliorer le service des médias à la CAN CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 - adakar.com

La CAF et le COCAN inaugurent le "Centre Principal des Médias" à Abidjan pour améliorer le service des médias à la CAN CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023
Publié le mercredi 10 janvier 2024

La CAF et le COCAN inaugurent le "Centre Principal des Médias" à Abidjan pour améliorer le service des médias à la CAN CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023

La Confédération Africaine de Football (CAF) et le Comité d'Organisation de la Coupe d’Afrique des nations de football Côte d’Ivoire 2023 (COCAN) inaugurent le concept de Centre Principal des Médias (MMC) à Abidjan en tant que centre principal des services médiatiques pendant la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023.



Le Centre Principal des Médias sera situé au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan. Il ouvrira officiellement ses portes le mercredi 10 janvier 2024, trois jours avant le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023.



La MMC, qui est introduite à la CAN CAF TotalEnergies pour la première fois en 67 ans d'histoire, est stratégiquement située au cœur d'Abidjan et conçue pour fournir aux médias, y compris les photographes et les radiodiffuseurs, un environnement de travail unique.