CAN CAF TotalEnergies 2023 : le Top 5 des jeunes joueurs à suivre

La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies démarre dans quelques jours en Côte d’Ivoire.



Comme lors des précédentes livraisons, plusieurs sélections ont décidé de composer avec de jeunes joueurs qui auront l’occasion de se révéler aux yeux du monde.



CAFOnline vous propose un top 5 des jeunes joueurs à suivre durant cette compétition.





Ernest Nuamah (Ghana – 20 ans)



Auteur de 14 matches cette saison en Ligue 1 avec l’Olympique lyonnais, Ernest Nuamah occupe une place importante dans le dispositif du club rhodanien. Acheté 25 millions d’euros au club norvégien de Nordsjaelland, par Molenbeek avant d’être envoyé à Lyon, le jeune ailier a tout de suite cartonné. Il a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive en championnat. C’est au mois de juin 2023 qu’il a goûté à sa première sélection avec les Lions de la Téranga, à l’occasion d’une rencontre face à Madagascar (0-0), comptant pour les éliminatoires de la CAN CAF TotalEnergies 2023. Il ouvre son compteur dès sa deuxième sélection, lors de la victoire face à la République Centrafricaine (2-1), le 7 septembre 2023, 15 minutes après son entrée en jeu (88e). Chris Hughton compte sur sa fougue pour donner plus de mouvement à son secteur offensif déjà bien fourni.