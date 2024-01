CAN 2023 : Coup d’œil sur les entraîneurs du Groupe C - adakar.com

CAN 2023 : Coup d'œil sur les entraîneurs du Groupe C
Publié le mercredi 10 janvier 2024

© aDakar.com par pmd

CAN 2023: Remise du drapeau national aux Lions de la Téranga

Dakar, le 9 janvier 2023 - Le président de la République a officiellement remis le drapeau national aux Lions de la Téranga du Sénégal en partance pour la Côte d`Ivoire pour les besoins de la Coupe d`Afrique des Nations 2023. Tweet

- Les équipes du groupe C sont dirigées par trois anciens internationaux africains et un entraîneur belge



- Les entraîneurs du Cameroun et du Sénégal ont déjà été couronnés en Coupe d’Afrique des Nations CAF Total Energies



- Tom Saintfiet compte sur sa grande expérience en Afrique pour faire briller la Gambie



La Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023, approche à grands pas, faisant monter en flèche l’enthousiasme et l’excitation dans tous les pays africains.



C’est le Stade Olympique Alassane Ouattara qui aura l’honneur d’abriter la cérémonie d’ouverture de ce prestigieux événement continental rendu à sa 34ème édition, le 13 janvier