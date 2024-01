CAN 2023 : La récompense que Macky Sall a promis aux lions si… - adakar.com

CAN 2023 : La récompense que Macky Sall a promis aux lions si… Publié le mercredi 10 janvier 2024

CAN 2023: Remise du drapeau national aux Lions de la Téranga

Dakar, le 9 janvier 2023 - Le président de la République a officiellement remis le drapeau national aux Lions de la Téranga du Sénégal en partance pour la Côte d`Ivoire pour les besoins de la Coupe d`Afrique des Nations 2023. Tweet

En prélude à la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations, le président de la République, Macky Sall a remis le drapeau national aux lions du Sénégal. À cette occasion, il a exhorté aux lions à ramener une deuxième étoile au Sénégal. « Le 30 décembre 2021, nous étions ici, dans les mêmes circonstances, pour la campagne de la Coupe d’Afrique des Nations 2022. La plus belle conquête de l’histoire de notre football. Je suis heureux de vous recevoir à nouveau au Palais de la République, avec le même enthousiasme et la même confiance, pour vous remettre le drapeau national. Cette fois, chers lions, vous retournez au rendez-vous du football continental, avec votre statut de champion en titre. Le champion de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 remet son trophée en jeu. C’est un grand défi, parce que l’ambition légitime du champion, c’est bien sûr de garder son trophée : objet de convoitise pour les autres équipes. S’y ajoute que notre pays est actuellement sur le toit de l’Afrique, pour toutes les compétitions majeures de football », a-t-il d’emblée dit aux joueurs pour leur faire savoir qu’ils seront attendus en terre ivoirienne. Et que chaque match sera pour eux comme une finale. « Car vos adversaires auront certainement à cœur de battre le détenteur de la Coupe. Mais nous savons qu’un champion digne de votre rang, vous ne vous laisserez pas faire. Nous faisons entièrement confiance à votre talent et à votre engagement patriotique. Nous connaissons votre valeur intrinsèque. Vous êtes des professionnels aguerris, évoluant parmi les meilleurs championnats. De plus, votre encadrement technique et administratif reste à la hauteur de la tâche ».



« Nous n’attendons pas moins qu’une deuxième étoile »