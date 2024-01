CAN 2023: le président Macky Sall remet officiellement le drapeau national aux Lions de la Téranga - adakar.com

CAN 2023: le président Macky Sall remet officiellement le drapeau national aux Lions de la Téranga Publié le mardi 9 janvier 2024

CAN 2023/Rwanda-Sénégal : la FSF invitée à respecter son engagement de tenir le match à Huye

Les Lions de la Téranga du Sénégal ont officiellement reçu le drapeau national des mains du chef de l'État, ce mardi 9 janvier 2024, au cours d'une cérémonie solennelle à la Présidence de la République.



Dans la Salle des Banquets du palais de la République, l'ensemble des joueurs, le staff technique, les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football, les membres du gouvernement mais également les comité de supporters se sont donner le mot pour une nouvelle conquête footballistique victorieuse, comme celle menée il y a deux ans à Yaoundé, au Cameroun.



Pour l'occasion, le chef de l'État a rappelé aux Lions la symbolique de cette cérémonie en faisant notamment référence à la victoire acquise à Yaoundé il y a deux ans.



"Le 30 décembre 2021, nous étions ici, dans les mêmes circonstances, pour la campagne de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, la plus belle conquête de l'histoire de notre football. Je suis heureux de vous recevoir à nouveau au Palais de la République avec le même enthousiasme et la même confiance pour vous remettre le drapeau national en prélude à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations", a déclaré le président Macky Sall, avec à ses côtés le sélectionneur national Aliou Cissé et le ministre des Sports, Lat Diop.



Selon le chef de l'État, la campagne en terre ivoirienne va être un grand défi avec comme objectif pour les Lions de la Téranga de conserver leur titre continental.



"Cette fois, chers Lions, vous retournez au rendez-vous du football continental avec votre statut de champion en titre qui remet son trophée en jeu. C'est un grand défi parce que l'ambition légitime du champion, c'est bien sûr de garder son trophée, objet de convoitise pour les autres équipes. Il s'y ajoute notre pays est actuellement sur le toit de l'Afrique sur toutes les compétitions majeures de football", a ajouté Macky Sall, faisant référence aux trophées remportés notamment durant l'année 2023 par les équipes nationales des petites catégories, du Beach Soccer ou encore des malentendants.



Le chef de prévenir les Lions de la Téranga, champions d'Afrique en titre, qu'ils seront attendus en Côte d'Ivoire et que "chaque match" sera pour eux "comme une finale".



"Nous savons qu'en champions dignes de votre rang, vous ne vous laisserez pas faire. Nous faisons entièrement confiance à votre talent et à votre engagement patriotique", a dit le président de la République qui, s'adressant à Aliou Cissé, ajoutera: "nous n'attendons pas moins qu'une deuxième étoile pour notre équipe nationale".



Le chef de l'État a également donné des assurances de l'accompagnement de l'État, avec la Fédération sénégalaise de football, pour mettre les joueurs et leur staff dans de "meilleures conditions de compétition".



Aux joueurs, le président Macky Sall a promis "des récompenses" qu'ils ne pourront pas imaginer s'ils ramenaient le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024



Les Lions de la Téranga vont quitter, ce mardi 9 janvier 2024, dans la soirée Dakar, pour rejoindre Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire.



L'équipe nationale du Sénégal sera logée dans cette ville avec les équipes du Groupe C que sont le Cameroun, la Guinée et la Gambie.



Le premier match à disputer pour l'équipe du Sénégal sera contre les Scorpions de la Gambie, le lundi 15 janvier 2024.



Makhtar C.