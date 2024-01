CAN 2023: le Sénégal enregistre deux forfaits importants - adakar.com

CAN 2023: le Sénégal enregistre deux forfaits importants
Publié le mardi 9 janvier 2024

© Autre presse par DR

Aliou Cissé , sélectionneur du Sénégal

Boulaye Dia, l’attaquant de l’US Salernitana (Italie) et Sény Dieng, gardien de but à Middlesbrough FC en Championship (Angleterre) ne prendront finalement pas part à la CAN.



La confirmation a été faite par le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé. Convoqués et ayant rejoint la tanière depuis le début du rassemblement des Lions de la Téranga, les deux joueurs vont quitter leurs coéquipiers pour être remplacés respectivement par Bamba Dieg (Lorient, France et Alfred Gomis.