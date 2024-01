CAN Côte d’Ivoire 2023: Voici les favoris au sacre final identifiés par la CAF - adakar.com

Les équipes à surveiller pour la CAN 2023

C’est une short-list dressée par la Confédération africaine de football (CAF) qui énumère les équipes prétendantes et favorites à la victoire finale lors de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023.



La Confédération africaine de football (CAF) a en effet identifié juste cinq (5) équipes qui font figure de favori au sacre.



Bien entendu on retrouve les champions en titre, les Lions de la Téranga du Sénégal, le demi-finaliste de la Coupe du monde, le Maroc. Les trois équipes qui complètent le tableau sont le Nigeria, l’Algérie et la Côte d’Ivoire.