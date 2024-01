CAN 2023 – Didier Drogba: « C’est la fête de l’Afrique pendant un mois » - adakar.com

CAN 2023 – Didier Drogba: « C'est la fête de l'Afrique pendant un mois » Publié le mardi 9 janvier 2024

didier drogba

L’ancien international ivoirien se réjouit de l’organisation la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Une compétition qui va démarrer dans quelques jours.

C’est la première fois depuis 1984 que la Côte d’Ivoire abrite la Coupe d’Afrique des Nations. Pour Didier Drogba, c’est un moment exceptionnel pour le football ivoirien.



« Le fait d’avoir porté le maillot de l’équipe nationale, d’avoir l’opportunité de voir organiser une CAN chez nous, c’est exceptionnel. On est très heureux, de recevoir toute l’Afrique, tout le monde. C’est une fête », a souligné Didier Drogba sur le site de la CAF.



Pour l’ancien attaquant vedette de Chelsea et des Éléphants de Côte d’Ivoire, il s’agit de la fête du continent qui va durer pendant 1 mois. « C’est la plus belle des compétitions pour tous les Africains. J’ai été inspiré par Roger Milla, Gadji Celi, Youssouf Fofana t beaucoup d’autres joueurs encore. Nos légendes se sont révélées dans ce tournoi. Laurent Pokou par exemple et d’autres encore. Pour nous c’est la fête du football africain. L’unité d’un continent de voir les Sadio