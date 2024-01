L’Iran se positionne au Sahel après la débâcle de la France - adakar.com

L'Iran se positionne au Sahel après la débâcle de la France
Publié le mardi 9 janvier 2024

La Force conjointe du G5 Sahel (FC-G5S)

De plus en plus de pays tentent d’étendre leur influence au Sahel, notamment au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. Si les pays occidentaux, à commencer par la France, n’y sont plus en odeur de sainteté, d’autres nations comme la Russie ou l’Iran tentent de durablement s’y imposer. Pour rappel, l’armée française a été chassée de ces trois pays, le point d’orgue étant la situation au Niger qui a conduit au renvoi pur et simple de l’ambassadeur français.



Récemment, l’ambassadeur iranien au Mali, Hossein Taleshi Salehani, et le colonel Malick Diaw, le président du CNT se sont d’ailleurs rencontrés afin d’échanger autour d’un projet éducatif. L’objectif de cette réunion ? Confirmer l’ouverture proche de deux facultés de l’Université d’Iran au Mali.



L’Iran ouvrira deux facultés au Mali



Ces deux organes seront bien distincts. L’une des deux facultés sera orientée technique et professionnelle tandis que la seconde s’imposera comme un nouveau centre d’innovation informatique. Une preuve supplémentaire que l’enseignement supérieur fait partie de l’agenda des deux nations.