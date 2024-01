CAN 2023 : Forfaits de Boulaye Dia et Sény Dieng, Bamba Dieng et Alfred Gomis les remplacent - adakar.com

Publié le mardi 9 janvier 2024

Aliou Cissé, sélectionneur national du Sénégal

Le Sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a confirmé lundi les forfaits de Boulaye Dia et Sény Dieng pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en Côte d'Ivoire. Les deux joueurs sont remplacés par Bamba Dieng et Alfred Gomis à quelques jours du début de la compétition.



Cissé a exprimé sa tristesse pour les joueurs indisponibles, soulignant leur préparation pour la CAN. Cependant, il a souligné l'importance d'aligner des joueurs à 100% de leur potentiel. Le staff médical espérait une amélioration, mais comme cela n'a pas été le cas, la décision a été prise de les remplacer.



"Bamba Dieng et Alfred Gomis connaissent la maison", a déclaré Cissé. Il a ajouté que Bamba Dieng, actuellement à Lorient, revient de blessure, et le choix de les intégrer s'inscrit dans la continuité du groupe actuel. Les Lions ont remporté leur dernier match amical contre le Niger sur le score de 1-0, avec un but de Formose Mendy inscrit dans le temps additionnel.



HB