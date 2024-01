Présidentielle 2024: l’Union européenne annonce une mission d’observation électorale au Sénégal - adakar.com

Le Haut Représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Joseph Borrell, a annoncé, l'envoi prochain d'une mission d'observation électorale (MOE) au Sénégal, a-t-on appris ce mardi 09 janvier 2024 de PressAfrik.



Cette mission a pour objectif de surveiller le bon déroulement de l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024.



À l'invitation des autorités sénégalaises, l'Union européenne déploiera cette mission d'observation électorale qui sera conduite par le député européen Malin Bjork. La mission est prévue pour arriver à Dakar à la mi-janvier.



Cette initiative souligne l'engagement de l'Union européenne à promouvoir des processus électoraux transparents et démocratiques. La mission d'observation électorale jouera un rôle essentiel dans l'évaluation de la régularité et de l'équité du scrutin présidentiel au Sénégal.



