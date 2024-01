Sénégal: 28 candidats demandent plus de transparence sur le contrôle des parrainages - adakar.com

Sénégal: 28 candidats demandent plus de transparence sur le contrôle des parrainages Publié le mardi 9 janvier 2024 | RFI

Au Sénégal, alors que le deuxième et dernier round de rattrapage pour 23 candidats à l’élection présidentielle démarre aujourd’hui, un collectif de 28 prétendants demandent des mesures rectificatives urgentes du système de contrôle des parrainages. Hier ils ont formellement déposé un recours devant le Conseil des sages.



Principal reproche des 28 signataires de la requête, parmi lesquels l’opposant Ousmane Sonko, mais aussi l’ancienne Première ministre Aminata Touré : l’invalidation de milliers de parrains de leurs dossiers de candidatures car « non identifiés » par le Conseil des sages alors que ces personnes sont bien inscrites sur le fichier électoral comme l’explique Aly Ngouille Ndiaye, ancien ministre et candidat qui dénonce un problème grave : « J'ai été ministre de l'Intérieur du Sénégal, c'est moi qui ait organisé les élections de 2019, donc je sais bien de quoi je parle. C'est normal qu'on se pose des questions parce que quand quelqu'un a sa carte d'électeur, régulièrement inscrit, il n'a jamais changé de bureau de vote, rien ne peut justifier qu'il ne soit pas dans le fichier électoral. »