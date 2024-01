Remaniement en France: la Première ministre Élisabeth Borne a remis la démission de son gouvernement - adakar.com

Publié le lundi 8 janvier 2024 | RFI

La Première ministre française Elisabeth Borne a remis lundi 8 janvier 2023 la démission de son gouvernement, acceptée par le président Emmanuel Macron qui l'a remerciée pour son travail « exemplaire » au « service de la Nation ». En 20 mois passés à la tête du gouvernement, Élisabeth Borne a assumé la très impopulaire réforme des retraites et la très controversée loi sur l'immigration.



La Première ministre Élisabeth Borne a estimé lundi qu'il était « plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes », dans sa lettre de démission remise à Emmanuel Macron. « Alors qu'il me faut présenter la démission de mon gouvernement, je voulais vous dire combien j'ai été passionnée par cette mission, guidée par le souci constant, que nous partageons, d'aboutir à des résultats rapides et tangibles pour nos concitoyens », a écrit Élisabeth Borne, actant la « volonté » du chef de l'État de « nommer un nouveau Premier ministre ».



Dans un message sur le réseau social X (anciennement appelé Twitter), Emmanuel Macron a remercié la cheffe du gouvernement « de tout cœur » pour son travail « exemplaire » au « service de la Nation ».



Élisabeth Borne et son équipe assureront les affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement.