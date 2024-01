Football - Amical: les Lions de la Téranga s’imposent in extremis 1-0 devant le Mena du Niger - adakar.com

Football - Amical: les Lions de la Téranga s'imposent in extremis 1-0 devant le Mena du Niger Publié le lundi 8 janvier 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Séance d`entraînement des Lions de la Téranga

Dakar, le 7 janvier 2024 - Les Lions de la Téranga ont effectué leur dernière séance d`entraînement avant d`affronter le Mena du Niger en amical. Tweet

L'unique test des Liens de la Teranga avant de rejoindre la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 s'est conclu par une victoire. Victoire difficile acquise aux dernières secondes d'une rencontre compliquée mais victoire quand même des joueurs du sélectionneur Aliou Cissé.

Amadou Makhtar CASSET



Dans un stade Président Abdoulaye Wade a moitié rempli, les Lions de la Teranga ont éprouvé énormément de difficultés à convertir les innombrables occasions qu'ils se sont créées.



En l'absence de Sadio Mané (nouvellement marié et qui était absent), l'attaque des Lions était emmenée par Ilimane Ndiaye, Ismaila Sarr et Habib Diallo.



En dépit des changements offensifs effectués par le sélectionneur Aliou Cissé, l'attaque des Lions est restée muette jusqu'aux ultimes secondes du match.

Sur un dernier corner exécuté par Lamine Camara, Formose Mendy intercepte un ballon qui traînait dans la surface de réparation pour marquer l'unique but de la partie.



Soulagement sur le banc des Lions de la Teranga. Les Lions du Sénégal, champions d'Afrique en titre, vont rejoindre Yamoussoukro en ayant fait un plein de confiance.



La Coupe d'Afrique des Nations va démarrer le 13 janvier et prendra fin le 11 février 2024.



Les Liens de la Teranga sont logés dans la Poule C de la Coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire 2023 avec comme adversaires le Cameroun, la Guinée et la Gambie.



Les équipes du Groupe C qui vont livrer leurs matches au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro entreront dans la compétition le lundi 15 janvier 2024.



Makhtar C.