Sénégal: Mariage dans la sobriété de Sadio Mané (Photos) Publié le lundi 8 janvier 2024 | actucameroun.com

Sadio Man s`est marié avec la belle Aïcha Tamba

Ce lundi, Sadio Mané n’est pas apparu avec les Lions de la Téranga du Sénégal pour le match amical disputé au Stade Me Abdoulaye Wade de Dakar, contre le Mena du Niger.



L’attaquant d’Al Nasser était préoccupé par plus important. Sadio Mané était aux côtés de son épouse. En effet c’est le dimanche 7 janvier 2024, que le mariage a été scellé à Dakar.



Le champion d’Afrique en titre, sélectionné par Aliou Cissé pour défendre les chances du Sénégal de conserver le titre conquis il y a 2 ans au Cameroun, a officiellement dit “OUI“ à la belle Aïcha Tamba devant Dieu et les Hommes.



Le mariage célébré dimanche dans la pure tradition musulmane n’a pas été un moment de célébrations fastueuses. La sobriété a été en effet au rendez-vous. N’eût été les photos de la mariée, plus tard en compagnie de son époux publiée sur les réseaux sociaux, l’évènement aurait pu passer inaperçu.