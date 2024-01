Les légendes africaines Diouf, Gyan, Hassan et Okocha deviennent les pionniers du Programme des Ambassadeurs de la CAF - adakar.com

Les légendes africaines Diouf, Gyan, Hassan et Okocha deviennent les pionniers du Programme des Ambassadeurs de la CAF
Publié le lundi 8 janvier 2024

Les légendes du football africain El Hadji Diouf, Asamoah Gyan, Ahmed Hassan et Augustine 'Jay-Jay' Okocha sont les premiers noms à rejoindre le nouveau programme des Ambassadeurs de la CAF.



Des légendes du football, des modèles communautaires et d'autres personnalités populaires feront partie du programme des Ambassadeurs de la CAF. Leur rôle consistera à promouvoir la CAF et le football africain, ainsi qu'à jouer un rôle important dans d'autres activités telles que les tournois, les initiatives caritatives, les événements commerciaux et sociaux, entre autres.



Les critères de sélection des quatre légendes, qui sont des personnalités publiques bien connues, comprennent, sans s'y limiter, la réussite sportive et professionnelle, l'impact social et la valeur commerciale.



Diouf, deux fois Joueur de l'Année aux CAF Awards, reste dans les mémoires pour ses exploits avec les Lions de la Teranga du Sénégal. Avec la génération dorée des années 2000, il a atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2002 et les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA en Corée du Sud et au Japon.



De son côté, Gyan a eu une carrière remarquable, devenant capitaine des Black Stars du Ghana et participant à sept Coupes d'Afrique des Nations dont il a attaint les finales 2010 et 2015. Ses six buts en trois Coupes du Monde de la FIFA font de lui l'Africain ayant marqué le plus de buts dans l'histoire du Mondial.



Ahmed Hassan reste l'un des joueurs les plus décorés de l'histoire du football africain, ayant remporté quatre Coupes d'Afrique des Nations avec les Pharaons d'Égypte (1996, 2006, 2008 et 2010). Il est également célèbre pour ses 170 sélections avec l'Égypte, ce qui le classe parmi les joueurs les plus capés de tous les temps.



L'emblématique milieu de terrain nigérian Okocha était un régal sur les pelouses lorsqu’il était au sommet de sa gloire. Il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec les Super Eagles en 1994 et l'or olympique deux ans plus tard à Atlanta, aux États-Unis.