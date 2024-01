Présidentielle 2024: un Collectif des candidats spoliés de leurs parrainages et injustement exclus de l’élection présidentielle dénonce des “injustices flagrantes“ - adakar.com

Présidentielle 2024: un Collectif des candidats spoliés de leurs parrainages et injustement exclus de l'élection présidentielle dénonce des "injustices flagrantes" Publié le lundi 8 janvier 2024

© aDakar.com par BL

Remise de parrainage pour la candidature de Amadou Bâ

Dakar, le 3 décembre 2023 - L`Alliance des forces du progrès a remis un lot de 20 679 parrainages pour soutenir la candidature de Amadou Bâ à l`élection présidentielle du 25 février 2024.

Ce dimanche 7 janvier 2024, nous, soussignés, candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024, nous sommes constitués en Collectif des candidats spoliés de leurs parrainages et injustement exclus de l’élection présidentielle.



Nous exprimons notre préoccupation profonde quant aux injustices flagrantes observées dans le traitement de nos parrainages, ainsi que les récents cas de recalage injustifié, ce qui exclut de fait plusieurs centaines de milliers de sénégalais du fichier électoral.



A ce sujet, le cas le plus patent est celui du candidat Mouhamed Ben Diop qui a voté aux élections législatives de 2022 et n’a pas procédé au changement de son lieu de vote. Lors du contrôle de son parrainage Monsieur Diop a été reconnu comme « non identifié dans le fichier».



Ensemble, nous formulons également un recours auprès du Conseil Constitutionnel pour toutes ces irrégularités qui constituent des violations flagrantes de la loi électorale.



Face à cette situation intolérable qui discrédite le processus de contrôle du parrainage et le reste du processus électoral, nous exigeons la clarification dudit processus et le rétablissement des candidats spoliés dans leur droits. Tout ceci dans le cadre du respect du calendrier électoral.



Nous appelons les sénégalais à se mobiliser massivement pour empêcher toute tentative de sélection frauduleuse des candidats et de fraude électorale.



Fait à Dakar le 07 janvier 2024