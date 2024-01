Kaolack: un accident de la route entre un minibus et une moto taxi fait 2 morts (Sapeurs pompiers) - adakar.com

Les victimes de l'accident étaient toutes à bord de la mototaxi, comménent appelée “Jakarta“ et revenaient d'un mariage, ce lundi 8 janvier 2024.



En surcharge avec trois passagers, la moto taxi a croisé le chemin d'un minibus de transport en commun, à l'entrée de la commune de Kaolack, aux environs du quartier Sing-Sing, sur la route nationale Nº1.



À la survenue de l'accident, un passagers de la moto est décédé sur le coup alors que les deux autres occupants seront grièvement blessés et évacués à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niasse de Kaolack par les sapeurs pompiers qui ont rapidement reçu l'alerte.



La deuxième perte en vie humaine sera enregistrée après l'évacuation médicale à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niasse de Kaolack.



La troisième victime de l'accident est encore en soins intensifs dans la même structure médicale. Son pronostic vital étant engagé, elle a été admis aux urgences.



