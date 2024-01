Remise du n aux Lions du Sénégal : moment solennel en prélude à la CAN 2024 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Remise du n aux Lions du Sénégal : moment solennel en prélude à la CAN 2024 Publié le lundi 8 janvier 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Remise du drapeau national aux Lions par le chef de l`État

Doha, le 20 novembre 2022 - Le président Macky Sall a procédé, ce dimanche, à Doha, à la remise du drapeau national aux Lions de la Téranga engagés pour la Coupe du monde Qatar 2022. Tweet

Le Chef de l'État sénégalais, Macky Sall, procédera à la remise traditionnelle du drapeau national aux Lions du Sénégal, fraîchement couronnés champions d'Afrique, ce mardi 09 janvier 2024, a-t-on appris.

Cette cérémonie, empreinte de solennité, vise à galvaniser l'équipe nationale de football avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire.



Au cours de ce moment symbolique, le Président Sall entend insuffler énergie et détermination aux Lions, dirigés par le capitaine Sadio Mané et leur entraîneur Aliou Cissé, surnommé El Tactico. Il rappellera également les valeurs fondamentales de "Jom" et de "mougn" qui incarnent l'esprit du peuple sénégalais.



Cette remise du drapeau national servira de catalyseur pour renforcer la cohésion de l'équipe, stimulant les Lions du Sénégal à réitérer les succès de la CAN précédente au Cameroun en 2022. Le Président Sall exprimera son soutien indéfectible et son espoir dans la puissance, les capacités et la détermination des joueurs à remporter le prestigieux tournoi.



En réponse, le capitaine Koulibaly et ses coéquipiers, revêtus de la tenue traditionnelle blanche, réaffirmeront leur engagement total à défendre les couleurs nationales avec la célèbre devise "Dem Ba Jex".



Les supporters, incarnés par les fervents "12e Gaindé" et "Allez Casa", se joindront à cette cérémonie pour exprimer leur soutien inconditionnel à l'équipe nationale sénégalaise. Cette initiative promet de créer une atmosphère enflammée, offrant un avant-goût de l'enthousiasme attendu lors du tournoi qui se déroulera à Bouaké.



HB