Il débarque chez le collègue de sa femme, cadre dans un ministère avec une machette et...

Le tribunal de Ziguinchor

Les faits ont eu lieu à Keur Massar. El Hadj. M. D., 32 ans conducteur de motojakarta est marié à S. S. une femme cadre dans un ministère. Tout a commencé lorsque la femme de M. D, est partie en mission en Italie accompagnée de son collègue. Ce dernier avait proposé de les déposer à l'Aéroport le jour du départ.



Après avoir constaté que sa femme n'était pas de retour à la date prévue, El Hadji Mbaye Diallo a commencé à nourrir des soupçons envers le collègue qui avait voyagé avec elle. L'absence de sa femme, relate L'OBS, a alimenté sa jalousie et, ne trouvant pas de traces d'elle à l'Aéroport le jour de son retour présumé, il s'est rendu au domicile de ce collègue pour obtenir des informations. La situation a dégénéré en échanges téléphoniques houleux, devenant de plus en plus violents avec des injures, des menaces et des accusations de tromperie.