Présidentielle au Sénégal : le casse-tête des 44 231 parrainages citoyens

Les dossiers de plusieurs candidats ont été écartés pour cause de doublons ou d’électeurs non identifiés sur leur liste. Certains dénoncent un manque de transparence dans le processus de vérification.



Ils étaient 93 à prétendre à la course présidentielle de février. Lundi 8 janvier, plus de la moitié est déjà assurée de ne pas pouvoir y participer. Après cinq journées d’étude des dossiers, seulement neuf candidats ont pu passer avec succès le premier examen du Conseil constitutionnel, la phase de vérification de leurs parrainages, préalable avant le contrôle sur le fond de leur dossier. Un processus qui alimente interrogations et critiques au Sénégal.



Pour figurer au départ de la course, les candidats devaient présenter les parrainages de 13 députés, ou de 120 maires et présidents de conseil départemental, ou de 44 231 parrainages de citoyens inscrits sur les listes électorales, dont 2 000 issus d’au moins sept régions. C’est ce dernier type de parrainage qui s’est révélé un véritable casse-tête, d’autant plus qu’un même électeur ne peut parrainer deux candidats.