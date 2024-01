Développement de pôles territoriaux: une table-ronde prévue le 11 janvier pour mobiliser 1000 milliards - adakar.com

La Banque africaine de développement (BAD)

Une table ronde axée sur le développement des programmes des pôles territoriaux du Sénégal est prévue le 11 janvier 2024, en vue de mobiliser une enveloppe de 1000 milliards FCFA, renseigne Sika Finance ce lundi 08 janvier 2024.



Cette annonce faite par le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Doudou Kâ, vise à promouvoir des investissements ciblés dans la formation professionnelle, notamment le développement des infrastructures logistiques pour créer des zones économiques spécialisées dans chaque territoire.



Au regard de la croissance économique que pourrait apporter ces investissements, Doudou Kâ estime la rehausse de l'enveloppe quotidiennement alloué à 257 milliards FCFA, à 1000 milliards, afin de favoriser sa mise en oeuvre avec l'appui des partenaires de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Banque mondiale.



Les pôles territoriaux visent le développement par la valorisation des potentialités, des ressources et chaînes de valeur locale, avec pour ambition de stimuler la transformation. " Il s'agit d'identifier pour chaque pôle économique, son potentiel pour sa mise en valeur.



