Sénégal: reprise de l'examen des dossiers de candidatures pour l'élection présidentielle

Sénégal: reprise de l'examen des dossiers de candidatures pour l'élection présidentielle Publié le lundi 8 janvier 2024 | RFI

La semaine dernière, une partie des candidats a validé ses parrainages comme le Premier ministre Amadou Ba ou encore les opposants Khalifa Sall et Karim Wade. D’autres doivent réviser leur liste de parrains, et certains ont été éliminés d’office.



Sur les quatre-vingt-treize dossiers déposés, seuls neuf ont validé leurs parrainages la semaine dernière. Vingt candidats doivent passer par un second tour de contrôle.



En cause : la présence sur leur fiche de parrainage de doublons externes, c’est-à-dire de noms qui étaient présents sur la fiche d’un ou plusieurs autres candidats, ainsi que de noms qui ne figurent pas au fichier électoral. Notifiés vendredi, les candidats en question ont jusqu’à 17h ce lundi pour amener la nouvelle liste au Conseil constitutionnel.