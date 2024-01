Sénégal-Afrique-Football / CAN 2023 : un point sera fait sur la situation des joueurs sénégalais blessés, lundi, selon le sélectionneur des Lions - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Sénégal-Afrique-Football / CAN 2023 : un point sera fait sur la situation des joueurs sénégalais blessés, lundi, selon le sélectionneur des Lions Publié le lundi 8 janvier 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par MC

Matches amicaux : Le sélectionneur national convoque 30 joueurs

Dakar, le 7 mars 2018 - Le sélectionneur national Aliou Cissé a rendu publique une liste de 30 joueurs pour les match amicaux contre l`Ouzbékistan et la Bosnie du mois de mars. Les Lions préparent leur participation à la Coupe du monde 2018 en Russie. Tweet

Dakar – Le staff de l’équipe nationale de football du Sénégal va faire le point sur la situation physique des joueurs blessés de la tanière, à l’issue du match amical international devant opposer le Niger au Sénégal, lundi, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, a-t-on appris dimanche du sélectionneur sénégalais, lequel confirmant que son effectif « est en train d’être complet ».



« Le groupe est en train d’être au complet depuis hier soir. Nous avons récupéré Gana Guèye et Youssouf Sabaly. Nos médecins sont très attentifs sur les cas Boulaye Dia et Sény Dieng (blessés). Nous ferons le point après le match pour voir leur situation physique », a déclaré Aliou Cissé.



Il s’exprimait en conférence de presse, à la veille du match amical international devant opposer le Sénégal au Niger, lundi, à 18h GMT. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la préparation des Lions à la Coupe d’Afrique des nations 2023 qui va se dérouler en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.



« Il n’y a pas de précipitation à faire. Nous avons fait une présélection de 55 joueurs. Malgré que Gana Guèye, Boulaye Dia, Sény Dieng, Nampalys Mendy et Sabaly étaient blessés, il fallait leur donner la possibilité de voir l’évolution de leur blessure », a expliqué Cissé.



L’état de santé des pensionnaires blessés de la Tanière évolue positivement, a indiqué le sélectionneur des Lions, se gardant toutefois de confirmer, avant lundi, s’ils seront suffisamment rétablis pour être dans le groupe final.



« La fin des mois de novembre et décembre a été compliquée parce que perdre un joueur dans cette période est synonyme de forfait. Mais nous ne pouvons pas entrer sur le terrain en pensant à une blessure. Le football est un sport de duels, de contacts et de blessures. Il faudra jouer, donner le maximum et être à son meilleur niveau », a dit Aliou Cissé.



SK/BK