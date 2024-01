Parrainages - Thierno Alassane Sall affiche son scepticisme : “mon propre frère aurait parrainé, en plus de ma candidature, celle d’un concurrent“ - adakar.com

Thierno Alassane Sall

Des doutes sur la fiabilité des opérations de contrôle de parrainages par le Conseil constitutionnel commencent de plus en plus à être exprimés par différents candidats, recalés ou admis à régulariser leur situation.



L'ancien ministre Thierno Alassane Sall, candidat déclaré, s'insurge que son propre frère qui l'a parrainé puisse être considéré comme doublon pour avoir parrainé un autre candidat.



"À l'issue du premier tour de contrôle des parrainages, les plus sceptiques commencent à comprendre que ce système est conçu pour sélectionner les candidats à opposer au pouvoir. Preuve que les doublons sont des fantaisies : mon propre frère aurait parrainé, en plus de ma candidature, celle d'un concurrent", a révélé Thierno Alassane Sall.



Après la première phase des vérifications des parrainages, l'ancien ministre, transfuge de la majorité Benno Bokk Yakaar s'interroge sur le nombre élevé de doublons relevés par le Conseil constitutionnel sur son dossier.



"Le nombre incroyablement élevé de doublons, au total 28000, que j'aurais avec d'autres candidats, interroge. Dans la région de Thiès en particulier, deux ou trois candidats qui n'ont pas de bases connues, ont été à l'origine de milliers de doublons. Ces situations absurdes mettent en lumière les défaillances d'un système que nous n'avons eu de cesse de dénoncer depuis 2019", fustige Thierno Alassane Sall.



Pour passer l'étape des parrainages, condition indispensable pour espérer voir sa candidature validée par le Conseil constitutionnel, Thierno Alassane Sall devra régulariser devant la Commission de contrôle des parrainages environ 14000 parrains.



D'ores et déjà, il annonce que son équipe et son mandataire seront au rendez-vous du Conseil constitutionnel pour régulariser ces "doublons".



Makhtar C.