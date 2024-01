Préparation CAN 203: Dernière séance d’entraînement des Lions avant le match amical contre le Niger, lundi - adakar.com

Préparation CAN 203: Dernière séance d'entraînement des Lions avant le match amical contre le Niger, lundi
Publié le lundi 8 janvier 2024

© aDakar.com

Séance d`entraînement des Lions de la Téranga

Dakar, le 7 janvier 2024 - Les Lions de la Téranga ont effectué leur dernière séance d`entraînement avant d`affronter le Mena du Niger en amical.

Les Lions de la Téranga ont effectué, ce dimanche 7 janvier 2024 leur dernière séance d'entraînement avant d'affronter en amical, lundi 8 janvier 2024, à 18 heures, le Ména du Niger en amical.



Au complet avec les arrivées de Youssouf Sabaly et de Idrissa Gana Guèye, les Lions de la Téranga ont répété leurs derniers plan avant de livrer l'unique match amical à disputer pour ensuite rallier la Côte d'Ivoire et Yamoussoukro.



Sous la conduite du sélectionneur national Aliou Cissé, les champions d'Afrique en titre ont parachevé leur préparation pour le match amical devant les opposer à l'équipe nationale du Niger, lundi 8 janvier 2024, au stade Me Abdoulaye Wade de Dakar.



A moins d'une semaine du début de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 pour laquelle les Lions de la Teranga nourrissent beaucoup d'espoir, le 12e Gainde espère voir l'équipe nationale réussir son match contre le Niger et faire du même coup le plein de confiance.



Pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les Lions de la Teranga sont logés dans la Poule C en compagnie des Lions indomptables du Cameroun, du Syli national de la Guinée et des Scorpions de la Gambie.



Ces équipes auront comme base Yamoussoukro et livreront leurs matches des phases de Poule au Stade Charles Konan Banny, à partir du lundi 15 janvier 2024.



Makhtar C.