Présidentielle 2024: Aminata Touré parle de scandale que la CENA n'ait pas à disposition le fichier électoral à jour
Publié le lundi 8 janvier 2024

Suite au communiqué de la Commission électorale de nationale autonome (CENA) déconseillant de procéder à des vérifications sur le fichier électoral disponible sur son site internet parce que n'étant pas à jour, l'ancienne Premier ministre Aminata Touré a saisi la balle au bond pour dénoncer un scandale.



À quelques semaines de la présidentielle du 25 février 2024, alors que le Conseil constitutionnel poursuit ses opérations de vérification des parrainages, principalement en début de semaine prochaine pour les candidats déclarés admis a régulariser leur situation, Aminata Touré s'interroge sur le fichier employé par la Commission de contrôle des parrainages pour effectuer ses travaux.



"C’est un véritable scandale que la Commission Electorale Nationale Autonome - CENA nous annonce qu’à moins de deux mois de l’élection présidentielle « la version du fichier électoral actuellement disponible sur son site n’est pas encore mis à jour relativement à l’élection présidentielle du 25 février 2024. De quel fichier dispose donc le Conseil Constitutionnel pour contrôler les parrainages?", a interrogé Aminata Touré.



Selon la candidate déclarée à la présidentielle, la Commission électorale nationale autonome (CENA) qui a en charge la supervision du scrutin n'a pas encore le bon fichier électoral. Pour Aminata Touré, c'est une élection présidentielle organisé dans des conditions nébuleuses.



"Donc la CENA qui est censée superviser l’élection présidentielle du 25 février ne dispose pas encore de fichier à jour? Finalement A quel fichier faut-il se fier?

Élection présidentielle n’a jamais été organisée dans une telle nébulosité au Sénégal ! ", poursuit Aminata Touré.



L'ancien ministre de la Justice et ancienne présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE) appelle les démocrates à se mobiliser pour que l'élection présidentielle présidentielle soit inclusive et transparente.



"Tout ce capharnaüm électoral entache sérieusement la transparence et la sincérité du scrutin du 25 février. Les démocrates et citoyens sénégalais doivent massivement se mobiliser pour une élection inclusive et transparente!", plaide Aminata Touré.



En début de semaine prochaine, Aminata Touré sera appelée à régulariser quelque 18.980 parrains pour espérer faire partie de l'élection présidentielle du 25 février 2024.



