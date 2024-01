OPERATION ANTI-DROGUE AU LARGE DE DAKAR : Cinq commandos marins portés disparus - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société OPERATION ANTI-DROGUE AU LARGE DE DAKAR : Cinq commandos marins portés disparus Publié le lundi 8 janvier 2024 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Opération «Cocair»: les dessous de la lutte anti-drogue en Afrique

Tweet

Cinq commandos-marins sont portés disparus depuis vendredi 05 janvier 2024 à 20 heures, selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) diffusé ce samedi. Cet événement fait suite à l’interception par « Le Walo », un patrouilleur de haute mer, d’un navire suspecté de trafic international de drogue, au large de Dakar. « Au cours de la fouille, l’équipe d’intervention des commandos marins montés à bord a constaté une ouverture des vannes du navire », relate la Dirpa. Les forces armées estiment que « cette action de sabotage consistant à couler le navire visait à effacer toute trace de son chargement illicite ».



Les secours conduits par « Le Walo » ont permis de récupérer 07 éléments de l’équipe d’intervention et 10 membres du bateau en question. « Toutefois, 05 commandos marins n’ont pas encore été retrouvés », précise la Dirpa. Le 14 décembre 2023, le patrouilleur « Le Walo » avait arraisonné à 425 km au large, au Sud des eaux sénégalaises, un navire transportant de la drogue. Les recherches pour retrouver ces 5 soldats d’élite a lieu alors que la marine multiplie les saisies de drogue au large du Sénégal, une zone au cœur de la route maritime privilégiée des narcotrafiquants venus d’Amérique du sud. Un mois auparavant, en effet, près de 3 tonnes de cocaïne avaient été interceptées par la Marine dans la nuit du 26 au 27 novembre 2023. Cette fois-ci, c’est le patrouilleur, le Fouladou, qui avait intercepté l’embarcation à 150 km au Sud de Dakar. Cette saisie est un record. Selon le quotidien L’Observateur, les 10 membres de l’équipage, un Sénégalais, un Portugo-Cap-verdien, un Anglo-Colombien, deux Bissau-guinéens et cinq Nigérians, ont été interpellés et mis à la disposition de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS).