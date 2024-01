Inondations en Libye: la catastrophe de Derna aurait pu être évitée, concluent les experts - adakar.com

Inondations en Libye: la catastrophe de Derna aurait pu être évitée, concluent les experts Publié le lundi 8 janvier 2024 | RFI

En Libye, les résultats de l'enquête judiciaire sur la catastrophe de Derna ont été rendues publiques en milieu de semaine. Des inondations monstre ont dévasté une grande partie de la ville du Nord-est libyen les 10 et 11 septembre et ont fait 4540 morts, selon le dernier décompte.

Les 25 experts sont unanimes, a déclaré le procureur général Al-Siddiq Al-Sour. Les barrages qui ont cédé à Derna en septembre dernier étaient fragiles. C'est la négligence qui a mené à la catastrophe, a-t-il résumé. Elle aurait pu être évitée si les recommandations faites depuis 2003 d'entretenir ces barrages et d'en construire un troisième, avaient été appliquées.



Au lendemain de la catastrophe, le parquet libyen avait refusé une enquête internationale, estimant que la justice libyenne pouvait s'en charger. Seize personnalités avaient été mises en cause et quatorze avaient été incarcérées, dont le maire de Derna et les dirigeants de l'autorité de gestion des eaux et du département des barrages de Derna. Ils n'ont pas apporté la preuve qu'ils n'étaient pas responsables, a déclaré Al-Siddiq Al-Sour, avant de conclure que tous les officiels en charge des barrages à travers le pays depuis 2003 étaient responsables de cette catastrophe à des degrés divers.