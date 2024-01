SENEGAL- MINES-SOCIAL / Exploitation minière : l’État invité à garantir le respect de la RSE - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie SENEGAL- MINES-SOCIAL / Exploitation minière : l’État invité à garantir le respect de la RSE Publié le dimanche 7 janvier 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DR

UEMOA : un Conseil des ministres ouvert à Abidjan pour examiner les réformes du marché financier régional

Une session ordinaire du conseil des ministres de L`union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) s`est ouverte le vendredi 22 septembre 2023 à l`agence principale de la Banque centrale des États de l`Afrique de l`ouest ( BCEAO) à Abidjan pour examiner plusieurs sujets communautaires dont les réformes du marché financier régional. Tweet

Saly, (APS) – La coordinatrice de l’Observatoire territorial du secteur extractif du département de Kédougou (sud-est), Khadija Diallo, appelle l’État à garantir le respect de la Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), pour mieux prendre en compte les attentes des populations.



« On appelle aujourd’hui l’État à garantir le respect des obligations des entreprises minières pour mieux prendre en compte les attentes des populations par rapport à la Responsabilité sociétale de l’entreprise à l’endroit des communautés », a-t-elle dit.



Khadija Diallo a lancé cet appel, dimanche, à Saly (Mbour), lors d’un atelier de consolidation des plans d’actions des observatoires territoriaux du secteur extractif.



Mme Diallo estime que « les entreprises minières ne sont pas en train de suivre les obligations qui leur donnent l’opportunité de garantir les droits des populations », alors que « les communautés ont le droit d’avoir la bonne information et d’être impliquées dans la gestion des ressources naturelles ».



Selon Fatou Tine, secrétaire générale de l’Observatoire territorial du secteur extractif de Ngoundiane, « il y a des entreprises qui ne s’acquittent pas » de l’appui au développement local, un « paiement obligatoire » prévu par le Code minier de 2016.



Selon Mme Diallo, « le constat sur le terrain (est) que les communautés ne s’y retrouvent pas », d’où la nécessité de faire en sorte que « la responsabilité sociétale d’entreprise se fasse correctement ».



« Il faut voir comment rendre opérationnels les fonds miniers destinés aux populations », a insisté cette responsable, membre du Forum civil.



« Avec l’exploitation minière, c’est l’environnement qui est complètement dégradé, et c’est des conditions de vie extrêmement difficiles avec la pollution de l’air », a souligné la secrétaire générale de l’Observatoire territorial du secteur extractif de Ngoundiane.



Aussi invite-t-elle l’État à voir « comment renforcer les collectivités territoriales pour mieux aider les populations, surtout avec l’exploitation du pétrole et du gaz » en perspective.



DOB/ADI/BK