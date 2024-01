Lancement des travaux du Mémorial de Gorée: le discours du Président Macky Sall - adakar.com

News Politique Article Politique Lancement des travaux du Mémorial de Gorée: le discours du Président Macky Sall Publié le dimanche 7 janvier 2024

© aDakar.com par PMD

Cérémonie de pose de la première pierre du Mémorial de Gorée

Dakar, le 6 janvier 2024 - La cérémonie de pose de la première du Mémorial de Gorée a été présidé par le chef de l`Etat, ce samedi, sur la Corniche Ouest de Dakar. Tweet

CEREMONIE DE LANCEMENT DES TRAVAUX DU MEMORIAL DE GOREE



Discours de SEM Monsieur le Président Macky Sall

Dakar, le 06 janvier 2024



Monsieur le Premier Ministre,

Monsieur le Ministre Alioune Ndoye, Maire de la Commune du Plateau, notre hôte,

Monsieur le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique,

Mesdames, messieurs les Ministres,

Excellences, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs,

Monsieur le Directeur général de l’APIX,

Monsieur le Commissaire de la Fondation du Mémorial de Gorée,

Distinguées autorités religieuses et coutumières,

Mesdames, messieurs,

En posant ici, face aux berges de l’Atlantique, ce samedi 06 janvier 2024, la 1ère pierre du projet du Mémorial de Gorée, j’accomplis, au nom du peuple sénégalais, de l’Afrique et des diasporas, un acte d’exercice mémoriel et de réconciliation des peuples.



Le Mémorial de Gorée a pour vocation d’être un lieu de rappel de notre histoire pour que l’horreur du passé ne se répète plus jamais.



Comme un miroir incassable, il sera le reflet et le témoin vivant de la mémoire collective de la nation, de l’Afrique et de ses diasporas.

Plus qu’une structure physique, il sera un livre d’histoire ouvert au monde pour témoigner du passé.



Il dira qu’à quelques encablures d’ici, l’innommable s’est produit ; des hommes, des femmes et des enfants de tous âges ont été rassemblés, enchaînés, torturés, transportés par millions et réduits sans pitié à l’esclavage, génération après génération.



Il racontera l’histoire héroïque d’hommes et de femmes qui, par milliers, ont résisté au prix de leur vie, préférant la mort à l’asservissement.

Il fera le récit horrible de corps entassés au fond des cales, puis jetés dans les profondeurs lugubres de l’Atlantique.



Il dira enfin : Plus jamais ça !



Je dois rappeler ici l’acte héroïque de l’Almamy Abdoul Kader Kane, qui, après la Révolution théocratique de 1776 au Fouta, avait énergiquement interdit la traite négrière sur l’étendue de son Royaume, en imposant la fouille systématique de toute embarcation qui traversait le fleuve Sénégal.



En gardant intact le souvenir des heures sombres de l’esclavage, nous voulons, en même temps, œuvrer pour un présent et un avenir de justice et de réconciliation des peuples.



En ce sens, ce Mémorial invite à pardonner, mais sans oublier.

L’oubli serait une seconde mort et un second enterrement pour nos millions d’ancêtres victimes de l’esclavage, alors que le suprémacisme, le négationnisme, le racisme et la discrimination raciale restent encore tenaces.



Témoin du passé, le Mémorial de Gorée sera aussi un foyer ardent de culture et de fraternité humaine ; un carrefour d’échanges et de rencontres, où l’on se rassemble pour se souvenir, créer et célébrer l’entente cordiale entre les peuples.

Ce Mémorial tant de fois rêvé, dont le projet remonte à plus de 30 ans, se dressera bientôt majestueusement ici, sur 35.000 m2, avec sa Tour en acier de 108 mètres de haut.



Il comprendra, entre autres commodités :

➢ une zone commerciale dédiée à l'artisanat local ;

➢ un espace d’exposition ;

➢ une salle de réception et une autre polyvalente, réservée au cinéma, et à des conférences et spectacles ;

➢ des ateliers mémoriels ;

➢ un Centre d'études sur la traite des êtres humains et une librairie.



Je félicite tous les acteurs dont la synergie des efforts nous vaut cette cérémonie : le Ministère de la Culture et du Patrimoine historique, l’APIX et la Fondation du Mémorial de Gorée.



Je n’oublie pas nos partenaires, l’architecte Di Blasio, sélectionné à l’issue d’un concours international organisé de concert avec l’UNESCO, et les entreprises SUMMA et CSE chargées de réaliser les travaux.



J’engage les services de l’Etat concernés à travailler ensemble, et en collaboration avec nos partenaires, pour la bonne exécution du projet dans les délais convenus.



Je saisis l’occasion pour rendre un vibrant hommage à feu Boubacar Joseph Ndiaye, charismatique conservateur de la Maison des esclaves de Gorée, dont l’ombre tutélaire plane sur cette cérémonie, nous rappelant le Souffle des ancêtres, suivant la parole de Birago Diop, je cite :

« Ecoute plus souvent les choses que les êtres,



La voix du feu s’entend,

Etends la voix de l’eau,

Ecoute dans le vent le buisson en sanglot :

C’est le souffle des ancêtres.

Ceux qui sont morts ne sont jamais partis :

Ils sont dans l’ombre qui s’éclaire

Et dans l’ombre qui s’épaissit.

Les morts ne sont pas sous la Terre…»



S’il en est ainsi, puissent nos ancêtres victimes de l’esclavage nous entendre, en ce jour où nous élevons notre voix pour offrir à la postérité ce Mémorial dédié à leur souvenir.



Je vous remercie.