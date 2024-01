Sénégal : neuf candidats à l’élection présidentielle réussissent l’épreuve des parrainages - adakar.com

Neuf candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal ont réussi vendredi le contrôle des parrainages à l'issue de la première phase de cette opération, a annoncé samedi le Conseil constitutionnel du pays.



L'actuel Premier ministre sénégalais et candidat de la mouvance présidentielle, Amadou Ba, ainsi que Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, et l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, font partie des neuf candidats ayant passé avec succès l'épreuve des parrainages.



Par ailleurs, 20 autres candidats dont plusieurs anciens Premiers ministres ont 48 heures pour compléter leurs dossiers de parrainage, a précisé le Conseil constitutionnel, ajoutant que le reste des postulants au fauteuil présidentiel qui étaient au départ au nombre de 93 ont tous été recalés, parmi eux Ousmane Sonko, leader du parti dissous Pastef, dont la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel au motif que son dossier est ''incomplet''.



A noter que la Cour suprême du Sénégal avait confirmé dans la nuit de jeudi à vendredi la sentence de la Cour d'appel de Dakar qui condamne M. Sonko à six mois de prison avec sursis pour diffamation et injures publiques à l'encontre du ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang.



Un tel verdict le rend inéligible à l'élection présidentielle du 25 février prochain, selon plusieurs juristes.