News Politique Article Politique Présidentielle 2024: la CENA déconseille aux électeurs l’utilisation du fichier électoral sur son site Publié le samedi 6 janvier 2024 | aDakar.com

Le président de la CENA reçoit le mandataire de Sonko

Communiqué



Un message audio devenu viral sur les réseaux sociaux incite les citoyens sénégalais à se connecter sur le site internet de la CENA afin de vérifier leur inscription sur le fichier électoral.



La CENA attire l’attention des électrices et des électeurs que la version du fichier électoral actuellement disponible sur son site web n’est pas encore mise à jour relativement à l’élection présidentielle de 2024.



Dès lors, la CENA déconseille fortement aux électeurs l’utilisation des informations actuellement sur le site, qui concernaient les élections législatives de 2022, qui sont incomplètes et peuvent être erronées en ce qui concerne les lieux et bureaux de vote.



Les données actualisées seront mises à la disposition des électeurs dès que possible.



Fait à Dakar le 6 janvier 2024



Le Président de la CENA



Abdoulaye Sylla