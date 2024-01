Souvenir: le président Macky Sall pose la première pierre du Mémorial de Gorée sur la Corniche-Ouest - adakar.com

Le chef de l’État Macky Sall a officiellement effectué, ce samedi 6 janvier 2024, à la cérémonie de pose de la première pierre du Mémorial de Gorée. La cérémonie solennelle tenue sur la Corniche Ouest de Dakar, en face de l’océan Atlantique, constitue un jalon majeur dans la concrétisation de ce projet emblématique de perpétuation de la mémoire de l’esclavage.



Dans un discours adressé en présence du poète Amadou Lamine Sall qui a porté le projet du Mémorial de Gorée depuis plusieurs années, le président de la République Macky Sall a décrit l’édifice à bâtir "comme un lieu de rappel de notre histoire pour que l’horreur du passé ne se répète plus jamais".



L’édification du Mémorial de Gorée va faire revivre dans le cœur de la Communauté noire mais également du monde entier le souvenir des millions d’Africains déportés avec le Commerce triangulaire, la traite négrière.



"Cet édifice exceptionnel qui représente un jalon majeur dans le rayonnement culturel du Sénégal et de l’Afrique sera un lieu de mémoire et d’avenir, qui va servir à savoir pardonner, avancer et créer une nouvelle civilisation et une nouvelle humanité. Il sera aussi un lieu de socialisation, avec un sentiment d’appartenance à une communauté noire, forte, soudée, solidaire et ouverte sur le monde et sera construit au bord de l’océan Atlantique, ouvert sur le monde, sur l’Amérique où ont été déportés des millions d’Africains lors de la traite négrière", renseigne la Présidence de la République dans une note.





Selon le président de la République Macky Sall, il s’agit d’un "livre d’histoire ouvert au monde pour témoigner du passé".





Le Mémorial de Gorée sera construit sur 35 000 m2 et comprendra une tour en acier de 108 mètres de haut.



Ce projet qui date de plus de 30 ans et qui va ainsi rentrer dans sa phase d’édification va également, à terme, abriter une zone commerciale dédiée à l’artisanat local, un espace d’exposition, une salle de réception et une autre polyvalente réservée au cinéma.



La salle polyvalente pourra également accueillir des conférences et spectacles, des ateliers mémoriels.



Afin de perpétuer la mémoire des victimes de la traite négrière, le Memorial de Gorée va disposer d’un centre d’études sur la traite des êtres humains et mais aussi d’une librairie



Makhtar C.M