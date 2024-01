Lutte contre le trafic international de drogue: l’armée annonce la disparition de 5 commandos marins en mer au cours d’une opération - adakar.com

Lutte contre le trafic international de drogue: l'armée annonce la disparition de 5 commandos marins en mer au cours d'une opération Publié le samedi 6 janvier 2024

La disparition des cinq ( 5 ) commandos marins dea Marine nationale a eu lieu en début de soirée, vendredi 5 janvier 2024, a-t-on appris de la Direction de l’information et des relations publiques de l’armée (DIRPA).



Les circonstances de la disparition des Commandos sont précisées par la Marine nationale qui souligne que les portés disparus étaient à la poursuite de présumés trafiquants de stupéfiants.



"Cinq (05) commandos marins sont portés disparus depuis le vendredi 5 janvier 2024 à 20heures. Cet événement fait suite à l’interception, par le Patrouilleur de haute mer WALO, d’un navire suspecté de trafic international de stupéfiants au large de Dakar. Au cours de la fouille, l’équipe d’intervention des commandos marins montée à bord a constaté une ouverture des vannes du navire", lit-on dans un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées.



Selon la communication de l’armée, il s’agirait d’un sabotage visant à couler le navire. C’est dans ce contexte, en dépit des secours, que les 5 commandos ont disparu. "Tout porte à croire que cette action de sabotage consistant à couler le navire visait à effacer toute preuve de son chargement illicite Les secours conduits par le WALO ont permis de récupérer sept (07) éléments de l’équipe d’intervention et les (10) membres du bateau en question. Cing (05) commandos marins n’ont pas encore été retrouvés", poursuit la DIRPA qui précise que "les recherches sont en cours".



Ces dernières semaines, la Marine nationale a multiplié les interceptions de navires avec des fortes quantités de drogué.



La dernière prise effectuée sur un navire étranger portait sur 3 tonnes de cocaïne.



