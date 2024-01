Accès des femmes au marché du travail au Sénégal : Ces obstacles à surmonter - adakar.com

Des femmes font leurs courses au marché de Rufisque près de Dakar le 3 avril 2022.

«S’attaquer aux obstacles contextuels à la participation des femmes au marché du travail au Sénégal» tel est le titre du résultat de recherches menées par un groupe de chercheurs, pour une appréciation efficace de l’ac- cès des femmes à un travail décent. L’étude a mis en lumière les contraintes qui pèsent sur les femmes sur le marché du travail.



Des groupes de discussions, regroupant différentes catégories de participantes, a permis d’étudier les impacts de la gestion au quotidien des foyers sur le travail de femmes. Les critères d’appréciation d’un travail décent du point de vue des participantes, les impacts du travail de soins domestiques non rémunérés (garde des enfants surtout) sur l’emploi rémunéré des femmes ont également été pris en compte dans cette étude menée par un groupe de chercheurs sénégalais et organisée dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis. Dans le rapport de synthèse des groupes de discussions, les chercheurs ont conclu que l’accès des femmes à un travail décent apparaît ainsi, comme un objectif que les politiques publiques devraient rendre prioritaire, au vu de l’importance du travail des femmes dans le contexte actuel. En effet, cette importance pour les femmes d’accéder à un emploi rémunérateur est un premier enseignement ressorti des groupes de discussions. Toutefois, les participantes ne semblent pas donner au qualificatif « décent » toutes ses composantes. Les travailleuses du secteur formel, celles dans l’informel et celles évoluant dans le commerce électronique ne semblent pas être très exigeantes, du point de vue de toutes les composantes qui pourraient permettre de considérer leur travail comme décent. Dans la discussion, il est apparu que s’il n’y a pas de normes sociales interdisant le travail des femmes, il existe encore plusieurs contraintes au travail des femmes, dont celles relatives au travail de soins domestiques non rémunérés, spécialement les tâches ménagères et la garde des enfants en bas âge. L’insécurité, les violences et les harcèlements sur le chemin du travail, mais aussi au travail sont également des contraintes sérieusement relevées dans les groupes de discussions. D’autres contraintes au travail des femmes sont relatives aux difficultés d’accès à l’électricité, à la cherté des factures d’électricité, à la cherté du coût d’accès



à internet et de matériels informatiques (ordinateur, téléphone…). La levée de ces contraintes pourrait favoriser un meilleur environnement pour le travail des femmes. Enfin, il est apparu que la pandémie du coronavirus a généralement eu des impacts négatifs sur le travail des femmes.



Fodé Bakary CAMARA