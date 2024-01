People: Sadio Mané s’apprête à convoler en justes noces avec Mlle Tamba, fille d’un architecte - adakar.com

People: Sadio Mané s'apprête à convoler en justes noces avec Mlle Tamba, fille d'un architecte Publié le samedi 6 janvier 2024

© Autre presse par DR

Sadio Mané (Liverpool/Sénégal) nommé pour le Ballon d`Or

Le mariage tant attendu du célèbre attaquant sénégalais, Sadio Mané, avec Mlle Tamba, la fille d'un architecte, est prévu ce week-end à Dakar, renseigne Pulse.sn.



La nouvelle a suscité un vif intérêt, notamment après que des internautes ont réussi à dénicher deux photos rares de la future épouse, révélant une élégance qui promet d'ajouter une touche particulière à l'événement.



Mlle Tamba, native de la Casamance, partage avec Sadio Mané la langue mandingue, renforçant ainsi les liens culturels entre les deux familles. La future mariée est également connue pour sa modestie, comme en témoigne son choix de porter le voile.



Malgré la discrétion dont Sadio Mané a toujours fait preuve concernant sa vie privée, les détails du mariage ont commencé à émerger. L'événement se déroulera à Dakar, et un imam a déjà été désigné pour officialiser l'union lors de la cérémonie.



Cette annonce suscite l'enthousiasme des fans, qui attendent avec impatience de voir le couple célébrer ce moment spécial. Sadio Mané, en dépit de sa célébrité mondiale, continue de préserver sa vie privée, restant fidèle à sa réputation de footballeur aimé et humble, loin des scandales et du tapage médiatique.



