Invalidité d’Ousmane Sonko: Mimi Touré s’indigne de la décision de Cour Constitutionnelle - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Invalidité d’Ousmane Sonko: Mimi Touré s’indigne de la décision de Cour Constitutionnelle Publié le samedi 6 janvier 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Aminata Touré revendique la victoire

Tweet

La candidate en course pour l'élection présidentielle imminente au Sénégal, Aminata Touré, s'est indignée, ce samedi 06 janvier 2024, de l'invalidité de la candidature de son frère de lutte, Ousmane Sonko, déclaré par la cour constitutionnelle. Elle a réagi via X, ex-Twitter.



"Je m’indigne de l’invalidation de la candidature de Sonko malgré deux décisions de Justice l’intégrant dans le processus électoral", a-t-elle écrit.



Confirmé de sa condamnation à six mois avec sursis pour diffamation sur l'ex-ministre du tourisme Mame Mbaye Niang, Mimi touré juge, qu’un adversaire politique soit éliminé par voie judiciaire, est une régression démocratique inacceptable. L’élimination par truquage du contrôle du parrainage tente aussi de se débarrasser des autres candidats susceptibles de gêner Amadou Ba, le candidat de la continuité de Macky Sall.



"Tout ceci est intolérable et les démocrates doivent immédiatement se mobiliser pour empêcher à tout prix ces forfaitures qui nous mènerait tout droit vers des élections truquées d’avance" suggère l'opposante.



HB