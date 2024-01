Me Ciré Clédor Ly: “J’ai déposé un dossier complet qui satisfait à toutes les exigences de la loi et est conforme à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel“ - adakar.com

Me Ciré Clédor Ly: "J'ai déposé un dossier complet qui satisfait à toutes les exigences de la loi et est conforme à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel" Publié le samedi 6 janvier 2024

Avocat Maître Ciré Clédor Ly

En ma qualité de Mandataire et de représentant du candidat Monsieur Ousmane Sonko, j’ai déposé un dossier complet qui satisfait à toutes les exigences de la loi et est conforme à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Cependant, j’ai été surpris de m’entendre dire, en présence du technicien qui m’accompagnait, que le dossier serait incomplet.



Je n’ai pu arracher aucune précision sur cette incomplétude, la réponse du Président de la commission de parrainage étant que cette dernière aurait reçu toutes les pièces et correspondances déposées et que je recevrais signification de la décision, ce que je trouve inadmissible et incompréhensible, parce que s’il y a eu une vérification du dossier déposé sans la présence du représentant du candidat, c’est une violation de la loi électorale et un recours sera déposé lorsque la décision et les motifs de l’invalidation de la candidature me seront notifiés.



En ma qualité de mandataire, je précise que mon mandant garde toujours ses droits civiques, reste électeur et éligible parce que la condamnation dans l’affaire Adji Sarr est tombée dans la trappe et celle dans l’affaire Mame Mbaye KANE Niang ne le prive d’aucun droit.



Mon mandant Monsieur Ousmane Sonko garde le moral au plus haut et un esprit encore plus alerte.



Ciré Clédor Ly, Représentant et Mandataire du Candidat Monsieur Ousmane Sonko